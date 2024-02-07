«ПСЖ» обратил внимание на испанского нападающего

Центральный нападающий «Валенсии» Уго Дуро пользуется спросом на трансферном рынке. По информации Todofichajes, в подписании 24-летнего футболиста заинтересованы два известных клуба.

Первым претендентом на игрока является французский «ПСЖ». Навязать конкуренцию парижанам в споре за форварда попытается «Реал Сосьедад».

Контракт Дуро с «летучими мышами» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Уго сыграл 23 поединка. На счету нападающего десять забитых мячей и две голевые передачи.