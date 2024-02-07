Стадион «Реала» может принять матч по американскому футболу

На домашнем стадионе мадридского «Реала» - «Сантьяго Бернабеу» - может состояться матч по другому виду спорта. Как стало известно журналистам AS, домашняя арена «сливочных» примет поединок по американскому футболу. Это произойдет в следующем году, когда завершится реконструкция стадиона.

«Реал» является лидером нынешнего розыгрыша чемпионата Испании. После 23 туров подопечные Карло Анчелотти набрали 58 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. Следующий матч «сливочные» проведут на домашнем стадионе против «Жироны» 10 февраля.

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