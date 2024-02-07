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«Реал» продвигается в сделке по трансферу французского защитника

07 Февраля 2024 • 10:47 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
10.02 20:30

Мадридский «Реал» проявляет уже более конкретный интерес к центральному защитнику из Франции. Речь идёт о 18-летнем Лени Йоро, который защищает цвета «Лилля». Отметим, что у талантливого футболиста остаётся полтора года по контракту с «догами».

Как сообщает журналист Хосе Феликс Диас, Йоро уже знает об интересе со стороны «королевского клуба». Представители «Реала» уже попросили футболиста не продлевать контракт с «Лиллем», чтобы летний трансфер стал более вероятным.

Другие источники ранее сообщали, что несмотря на ситуацию с трудовым соглашением, «Лилль» хочет выручить за своего таланта 60 миллионов евро компенсации.

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