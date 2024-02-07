Бывший форвард «Байера» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на то, что только «Реал» не поздравил Криштиану Роналду с 39-летием.

«Может быть был у него какой-то конфликт с «Реалом» после ухода в «Ювентус». Я думаю, уважение и какие-то, наверное, человеческие чувства должны быть, и можно было поздравить выдающегося футболиста с днём рождения. Я просто не знаю, почему нельзя поздравить футболиста, который, конечно, не очень хорошо ушёл. Но он принёс очень много команде титулов и так полностью отдавал себя в этом клубе», — сказал Булыкин.

5 февраля нападающему «Аль-Насра» Роналду исполнилось 39 лет. В социальных сетях все бывшие клубы поздравили форварда за исключением мадридского «Реала».

Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения