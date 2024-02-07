Мартинес назвал игрока, которого очень не хватает «Барселоне» - это не Месси

Испанский полузащитник Хави Мартинес, выступающий в данный момент за «Катар», заявил о том, что каталонской «Барселоне» сильно не хватает Серхио Бускетса.

«Любой команде нужен футболист, который всегда знает, что делать при потере мяча. Поэтому я считаю, что нынешней «Барселоне» очень не хватает игрока такого плана, как Бускетс», - передает слова Хави журналист Джерард Ромеро.

Напомним, что Бускетс летом прошлого года покинул каталонский гранд и переехал в МЛС. Хавбек подписал трудовое соглашение с клубом «Интер Майами», где воссоединился с аргентинцем Лионелем Месси.