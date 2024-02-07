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Малком рассказал о своей дружбе с Месси и другими бывшими игроками «Барселоны»

07 Февраля 2024 • 09:15 Комментировать
Барселона
...
Гранада
11.02 23:00

Бывший нападающий «Зенита» Малком, ранее выступавший за «Барселону», рассказал о своей дружбе с экс-игроками каталонского клуба Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

Напомним, 29 января «Аль-Хиляль», за который сейчас выступает Малком, встретился в товарищеском матче с «Интер Майями» Альбы, Суареса, Бускетса и Месси, одержав победу со счётом 4:3.

«Близкие отношения с теми, с кем делил одну раздевалку, остаются с тобой на всю жизнь. Когда я играл с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом, то понял, что наша дружба осталась прежней», — сказал Малком в видео на Youtube-канале «Зенита».

Напомним, Малком выступал за «Барселону» с 2018 по 2019 год. В футболке каталонского клуба бразилец провёл 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.   

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Луис Суарес Серхио Бускетс Жорди Альба Интер Майами Малком Филипе Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги

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