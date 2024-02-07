Мартинес: «Меня шокировало заявление Хави»

Экс-игрок мюнхенской «Баварии» Хави Мартинес, который сейчас выступает в Катаре, отреагировал на известие об уходе Хави Эрнандеса с поста главного тренера «Барселоны». Специалист покинет команду по окончании сезона-2023/2024.

«Меня шокировало заявление Хави. Журналисты были очень жестоки с ним. В Барселоне и Мадриде СМИ убивают тебя. Нужно уметь справляться с этим. Иногда это очень непросто сделать. В Германии наставников уважают намного сильнее», - передает слова Мартинеса журналист Джерард Ромеро.

Хави занимает пост главного тренера «сине-гранатовых» с ноября 2021 года.