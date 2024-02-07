«Реал» сделал предложение клубу Роналду

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает форвард Криштиану Роналду, может провести игру против мадридского «Реала».

Как стало известно журналисту Сауду Аль-Сарами, представители «королевского» клуба предложили саудовской команде сыграть матч открытия на обновленном стадионе «Сантьяго Бернабеу». Ожидается, что реконструкция арены завершится в конце нынешнего года или начале 2025-го.

Роналду выступал за мадридский гранд с 2009 по 2018 год. Вместе со «сливочными» португальский голеадор дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Хёйлунн назвал 5 лучших футболистов «Манчестер Юнайтед» - Роналду в списке