Беллингем получит фирменный логотип от Adidas

Полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем получит фирменный логотип от немецкого производителя спортивной экипировки Adidas. Об этом стало известно порталу Footy Headlines.

Логотип будет включать в себя силуэт английского футболиста с его коронным празднованием гола в виде распростертых в стороны рук. Компания собирается в 2024 году выпустить новую версию бутс Predator, на которые будет нанесено лого Беллингема.

Джуд стал игроком мадридского гранда летом прошлого года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. В текущем сезоне англичанин забил 18 голов и сделал восемь ассистов в 26 встречах.