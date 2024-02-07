Кепа – Анчелотти: «Я не сказал последнего слова»

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага обратился к главному тренеру команды Карло Анчелотти. Он затронул тему конкуренции с украинцем Андреем Луниным.

«Мистер, я буду продолжать бороться. Привыкайте к этому. Я еще не сказал последнего слова», - передает слова испанского вратаря Realmadridexclusivo.

Аррисабалага выступает за «королевский» клуб на правах аренды из лондонского «Челси». Он был подписан из-за серьезной травмы первого номера команды Тибо Куртуа.

В текущем сезоне Кепа сыграл 18 матчей за «Реал», в которых пропустил 17 мячей. В семи поединках он отстоял на ноль.