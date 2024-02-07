Канисарес раскритиковал Анчелотти

Бывший голкипер «Валенсии» и сборной Испании, Сантьяго Канисарес, удивлен некоторыми решениями Карло Анчелотти в прошедшем мадридском дерби. Он считает, что итальянский специалист совершил ошибку, которая стоила клубу победы. Матч с «Атлетико», напомним, завершился вничью - 1:1.

- Начо оказался единственным центральным защитником в этой игре. Анчелотти совершил ошибку, что не привлек еще одного центрального защитника к матчу. У «Реала» есть Рауль Асенсио в младшей команде, он хорошо играет в воздухе и я вижу в нем большой потенциал. «Реал» нуждался в этом парне в прошедшем матче, - цитирует слова Канисареса Cadena Ser.