​Окампос прокомментировал неприятный эпизод в матче с «Райо Вальекано»

Мы уже сообщали о том, что футболист «Севильи» Лукас Окампос попал в не самую приятную ситуацию в матче с «Райо Вальекано». После матча Лукас прокомментировал случившееся и потребовал принять меры к неадекватным фанатам, пытающимся унизить футболистов.

- Я думаю, что телевизионная картинка вполне точно отразила произошедшее. И надеюсь, что руководство чемпионата отнесется к этому столь же серьезно, как и к расизму. Я не хочу винить всех поклонников «Райо», наверняка они не все такие, но всегда находится один такой. Я переживаю, потому что у меня есть две дочери и я не хочу, чтобы что-то подобное случилось с ними, - цитирует слова Окампоса pianetamilan.it.