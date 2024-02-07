Стало известно, при каком условии «Барселона» расстанется с Серхи Роберто

Будущее Серхи Роберто в «Барселоне» остаётся неопределённым.

По многочисленным слухам, распространившимся в испанских СМИ, капитан «сине-гранатовых» покинет клуб после завершения сезона – его истекающий контракт не будет продлён. Тем не менее, как сообщает Football Espana, ситуация не столь однозначна: в клубе ценят 32-летнего игрока из-за его авторитета в раздевалке и низкой зарплаты. Как отмечает источник, Роберто, вероятно, будет отпущен, если его сможет заменить кто-то из юных воспитанников.

Серхи Роберто выступает за первую команду «Барселоны» с 2013 года. На его счету три забитых гола и один ассист в 14 поединках текущего сезона.