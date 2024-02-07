Кафу: «Эндрик может стать нашей главной надеждой»

Легендарный экс-футболист сборной Бразилии Кафу надеется, что Эндрика ждёт яркое будущее.

17-летний игрок давно зарекомендовал себя в Бразилии, став важной фигурой для «Палмейраса». Ещё в конце позапрошлого года трансфер юного форварда согласовал мадридский «Реал» – переход состоится в июле нынешнего года, когда вундеркинду исполнится 18 лет.

Именно Эндрик, как считает Кафу, может стать главной звездой бразильского футбола в недалёком будущем: «Я думаю, что Эндрик может стать нашей главной надеждой», – приводит Madrid Zone слова двукратного чемпиона мира.

В минувшем розыгрыше бразильской Серии А Эндрик отметился 11 голами в 31 матче.