Продажа игрока за 100 млн евро не решит финансовые проблемы «Барселоны»

Вероятно, предстоящим летом «Барселоне» придётся расстаться с кем-то из ключевых игроков.

Как неоднократно сообщалось, «сине-гранатовые» не смогут воплотить в жизнь амбициозные планы на трансферном рынке, если предварительно не совершат ряд дорогостоящих продаж. Один из звёздных игроков, с которыми могут расстаться, – Рональд Араухо, интересующий «Баварию». Каталонцы оценивают уругвайского защитника в 100 млн евро, но даже столь крупная продажа, по информации Esports RAC1, не решит проблемы клуба с финансовым фэйр-плей. Чтобы стабилизировать положение, «Барселоне» потребуется провернуть ещё как минимум несколько подобных сделок.