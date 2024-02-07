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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» – лидер топ-5 лиг по «сухим» матчам в текущем сезоне

07 Февраля 2024 • 01:22 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Осасуна
10.02 18:15

«Реал Сосьедад» провёл очередной матч без пропущенных голов.

Во вторник команда Иманоля Альгуасиля провела первый полуфинальный поединок Кубка Испании против «Мальорки» – встреча завершилась безголевой ничьей. Как отмечает Opta, баскский коллектив не пропустил уже в 19-м матче во всех турнирах с начала сезона – лучший показатель среди всех клубов пяти ведущих европейских лиг наряду с миланским «Интером».

«Реал Сосьедад» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Ла Лиги после 23-х туров. В активе команды 37 набранных очков.

10 февраля «Реал Сосьедад» примет на своём поле «Осасуну».

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РЕАЛ СОСЬЕДАД ОСАСУНА
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