Хави Мартинес: «Стиль Флика отлично подходит «Барселоне»

Бывший полузащитник «Баварии» Хави Мартинес поделился мнением о возможном назначении Ханса-Дитера Флика в «Барселону».

Немецкий специалист считается одним из основных кандидатов на пост рулевого «сине-гранатовых», который освободится после завершения сезона.

«Стиль игры Флика отлично подходит «Барселоне». Когда он работал в «Баварии», мы играли в стиле Пепа [Гвардиолы], разыгрывали мяч от своих ворот. Тренировки Флика интенсивны, но в них всегда задействован мяч», – цитирует BarcaTimes испанского хавбека.

Напомним, что Ханс-Дитер Флик остаётся безработным с момента увольнения из сборной Германии в сентябре прошлого года.