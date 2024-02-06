Хави Мартинес: «Стиль Флика отлично подходит «Барселоне»

Бывший полузащитник «Баварии» Хави Мартинес поделился мнением о возможном назначении Ханса-Дитера Флика в «Барселону».
Немецкий специалист считается одним из основных кандидатов на пост рулевого «сине-гранатовых», который освободится после завершения сезона.
«Стиль игры Флика отлично подходит «Барселоне». Когда он работал в «Баварии», мы играли в стиле Пепа [Гвардиолы], разыгрывали мяч от своих ворот. Тренировки Флика интенсивны, но в них всегда задействован мяч», – цитирует BarcaTimes испанского хавбека.
Напомним, что Ханс-Дитер Флик остаётся безработным с момента увольнения из сборной Германии в сентябре прошлого года.
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