Хави Мартинес назвал проблему Левандовски в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Баварии» Хави Мартинес высказался о трудностях нападающего Роберта Левандовски в «Барселоне».

Результативность польского форварда в текущем сезоне значительно снизилась, что принято считать одной из основных проблем нынешней «Барселоны».

«Левандовски расстраивается, когда не получает мяч достаточно часто. В «Баварии» у нас были некоторые дискуссии по этому поводу. Он хочет получать передачи возле штрафной площади, где становится особенно опасным, и ему трудно поддерживать свой уровень, если мяч до него не доходит», – передаёт Barca Universal комментарии Хави Мартинеса.

На счету Роберта Левандовски 14 забитых мячей и шесть ассистов в 31 матче за «Барселону» в нынешней кампании.