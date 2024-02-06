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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» отказалась от топ-тренера из Италии

06 Февраля 2024 • 21:58 Комментировать

Летом «Барселону» примет новый тренер, ведь Хави решил покинуть клуб по завершению сезона 2023/2024.

Как сообщает испанский Sport, «Барселона» по тем или иным причинам исключила некоторых кандидатов - Тьяго Мотту, Мичела, Микеля Артету, Томаса Тухеля и Антонио Конте. Если говорить о последнем из этого списка, то «сине-гранатовые» решили, что итальянец не в полной мере соответствует философии игры «Барселоны».

Отметим, что Антонио Конте находится без клубной прописки уже почти год после ухода из «Тоттенхэма».

Ближайший матч «Барселона» проведёт 11 февраля – против «Гранады» на своём поле в чемпионате Испании.

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