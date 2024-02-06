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Маркос Алонсо не успеет восстановиться до матча «Барселоны» против «Наполи»

06 Февраля 2024 • 21:35 Комментировать
Наполи
...
Барселона
21.02 23:00

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо не сможет помочь команде в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

Первая встреча команд состоится 21 февраля в Италии. Как информирует Sport, «сине-гранатовые» точно не смогут рассчитывать на испанца, который не успеет залечить повреждение в срок. 33-летний игрок не появляется на поле с ноября, и его возвращение в строй, судя по всему, состоится уже в марте.

Маркос Алонсо принял участие в семи матчах «Барселоны» в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями. Действующий контракт футболиста с каталонским грандом истекает грядущим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Маркос Алонсо ещё теги

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