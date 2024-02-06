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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта и Деку имеют разногласия в «Барселоне» - известны подробности

06 Февраля 2024 • 20:15 Комментировать (2)

Недавно Хави объявил о решении уйти из «Барселоны» по завершению нынешнего сезона. Кто возглавит каталонскую команду летом, пока непонятно. Между тем, на страницах AS был опубликован материал на эту тему. В нём говорится, что президент и спортивный директор «сине-гранатовых» – Жоан Лапорта и Хави – имеют разногласия.

Так, Лапорта хотел бы привлечь более статусного тренера. Президент «Барсы» мечтает вернуть Хосепа Гвардиолу или привлечь Юргена Клоппа, но в этом году заполучить кого-то из них нереально. В сложившейся ситуации Лапорта лоббирует кандидатуру немца Ханса-Дитера Флика.  

Деку, в свою очередь, как главного кандидата выдвигает Сержиу Консейсау из «Порту». Деку отмечает способность этого специалиста адаптироваться к возможностям клуба и использовать молодёжь.

Президент «Барселоны» хочет купить топ-полузащитника – на прицеле три игрока

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Порту Деку Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Сержиу Консейсау ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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euro foot
06 Февраля 2024 в 21:07
Лапорта, слушай свое сердце!
GlorReala
06 Февраля 2024 в 20:38
Спорт дир у Барсы пока что Деку а Хави тренер тоже пока что...))
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