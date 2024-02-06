​Экс-игрок «Зенита» может оказаться в «Севилье»

«Севилья» изучает варианты по усилению атакующей линии команды. Как сообщает журналист Экрем Конур, андалузский клуб нацелился на нападающего Юри Алберто из «Коринтианса».

В России Алберто прекрасно знают по периоду в «Зените». Правда, за питерский клуб бразилец провёл только 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.

Ранее появлялась информация о том, что часть экономических прав на Алберто принадлежит «Зениту», то есть питерцы могут заработать на потенциальном трансфере игрока.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 22-летнего Алберто в 15 миллионов евро.