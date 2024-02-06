​«Атлетико» следит за игроком «Реала»

«Атлетико» изучает варианты по усилению своего состава. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, «матрасники» следят за ситуацией полузащитника «Реала» Дани Себальоса. 27-летний футболист получает не так много игрового времени, поэтому смена им клубной прописки не исключается.

Отмечается, что Себальос также интересен клубам из Английской премьер-лиги и итальянской Серии А.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Дани Себальоса в 9 миллионов евро. В 19 матчах сезона 2023/2024 полузащитник записал на свой счёт один гол.