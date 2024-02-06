Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фанат ткнул пальцем между ягодиц игроку «Севильи» - его нашли и могут наказать

06 Февраля 2024 • 17:12 Комментировать
Райо Вальекано
1:2
Севилья

Весьма странный инцидент произошёл в понедельничном матче чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Севильей». Лукас Окампос при намерении вбросить аут подошёл достаточно близко к рекламному щиту и трибуне. В итоге футболист «Севильи» оказался прямо рядом с креслами фанатов. Один из поклонников «Райо Вальекано» не нашёл ничего лучше, чем пальцем ткнуть Окампосу между ягодиц. Футболист возмутился этим и что-то сказал болельщику, а также обратил внимание рефери.

Как сообщает Cadena SER, Ла Лига расследует этот инцидент. Личность болельщика уже была установлена – он является несовершеннолетним. Материалы по этому делу будут переданы прокурору по делам несовершеннолетних.

Напомним, что «Севилья» обыграла «Райо Вальекано» со счётом 2:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Райо Вальекано Лукас Окампос ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Февраля
00:59
Дубль Эн-Несири в ворота «Райо Вальекано» позволил «Севилье» прервать безвыигрышную серию
05 Февраля
01:37
Интересный прогноз и ставка на Райо Вальекано – Севилья чемпионата Испании – 5 февраля 2024
01 Февраля
11:48
«Севилья» хочет арендовать нападающего «Тоттенхэма»
29 Января
10:35
Ракитич прошёл медосмотр перед переходом в «Аль-Шабаб»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ Хави решил, где хочет работать после «Барселоны»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Февраля
18:17 · Испания. Ла Лига
​Экс-игрок «Зенита» может оказаться в «Севилье»
17:54 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» следит за игроком «Реала»
17:42 · Англия. Премьер-лига
Экс-канонир Глеб назвал современных тренеров, которые его восхищают
17:31 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «ПСЖ» сразятся за игрока сборной Бразилии с ценником выше 100 млн евро
17:12 · Испания. Ла Лига
​Фанат ткнул пальцем между ягодиц игроку «Севильи» - его нашли и могут наказать
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Звёздный Леау интересен трём суперклубам
16:04 · Испания. Ла Лига
Голубин: «Захарян полностью восстановился»
15:42 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе может получить 150 млн евро – названо условие
15:20 · Испания. Ла Лига
Симеоне пригласил Модрича в «Атлетико»
15:13 · Испания. Ла Лига
Умер экс-вратарь «Реала» Анхель
14:26 · Испания. Ла Лига
Глеб: «Барселона» больше не входит в список лучших команд мира» 1
14:00 · Испания. Ла Лига
Деку хочет продлить контракт с де Йонгом до конца сезона
13:21 · Испания. Ла Лига
Мбаппе выбрал район, где будет жить в Мадриде
12:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» близок к трансферу звезды «Жироны»
12:56 · Испания. Ла Лига
«Реал» и Мбаппе отменили объявление трансфера
Все новости
Рекомендуем