​Фанат ткнул пальцем между ягодиц игроку «Севильи» - его нашли и могут наказать

Весьма странный инцидент произошёл в понедельничном матче чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Севильей». Лукас Окампос при намерении вбросить аут подошёл достаточно близко к рекламному щиту и трибуне. В итоге футболист «Севильи» оказался прямо рядом с креслами фанатов. Один из поклонников «Райо Вальекано» не нашёл ничего лучше, чем пальцем ткнуть Окампосу между ягодиц. Футболист возмутился этим и что-то сказал болельщику, а также обратил внимание рефери.

Как сообщает Cadena SER, Ла Лига расследует этот инцидент. Личность болельщика уже была установлена – он является несовершеннолетним. Материалы по этому делу будут переданы прокурору по делам несовершеннолетних.

Напомним, что «Севилья» обыграла «Райо Вальекано» со счётом 2:1.