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Чемпионат Испании. Ла Лига

Голубин: «Захарян полностью восстановился»

06 Февраля 2024 • 16:04 Комментировать
Мальорка
...
Реал Сосьедад
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Через 6 ч. 25 мин.

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, сообщил, что российский футболист восстановился после травмы.

«Захарян полностью восстановился после повреждения, он чувствует себя хорошо. Скорее всего, сегодня Арсен будет играть. Он тренируется в общей группе, болевые ощущения у него отсутствуют», — цитирует Голубина «Матч ТВ».

Напомним, российский футболист получил растяжение связок голеностопа в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:0).

В текущем сезоне 20-летний Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 24 матча, в которых отметился одной результативной передачей.

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Реал Сосьедад Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги

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