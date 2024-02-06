​Мбаппе может получить 150 млн евро – названо условие

Будущее Килиана Мбаппе остаётся одной из главных тем в футбольном мире. Поговаривают, что по завершению сезона 25-летний француз сменит клубную прописку, перебравшись из «ПСЖ» в «Реал».

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на talkSPORT, при переходе в «Реал» ближайшим летом Мбаппе получит около 150 миллионов евро. Вероятно, речь идёт о подписном бонусе, ведь француз переедет в Мадрид в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провёл 28 официальных матчей. В них француз записал на свой счёт 29 голов и семь результативных передач на партнёров.

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