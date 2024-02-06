Симеоне пригласил Модрича в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне предложил полузащитнику «Реала» Луке Модричу присоединиться к его команде.

— Лука! Лука! Присоединяйся к нам, приходи играть в «Атлетико»! — сказал Симеоне в программе DAZN ES.

Напомним, 38-летний хорватский футболист выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне Модрич появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет шесть голевых передач.

Отметим, что предстоящим летом истекает контракт хавбека с «Реалом». Пока неизвестно, будет ли он продлен. По данным СМИ, Модрич может отправиться в Саудовскую Аравию или вовсе завершить карьеру.