Умер экс-вратарь «Реала» Анхель

Бывший голкипер «Реала» Мигель Ахнель Гонсалес скончался в возрасте 76 лет, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Анхель Гонсалес, выступавший за «Реал» с 1968 по 1986 год, на протяжении 14 месяцев боролся с боковым амиотрофическим склерозом.

Экс-вратарь 8 раз выигрывал со «сливочными» чемпионат Испании, 5 раз становился обладателем Кубка страны и 2 раза завоевывал Кубок УЕФА. На его счету также 18 матчей за сборную Испании.

По окончании профессиональный карьеры Мигель Анхель работал делегатом основной команды «Реала» и был тренером вратарей.