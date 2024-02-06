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Умер экс-вратарь «Реала» Анхель

06 Февраля 2024 • 15:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
10.02 20:30

Бывший голкипер «Реала» Мигель Ахнель Гонсалес скончался в возрасте 76 лет, сообщает пресс-служба мадридского клуба.  

Анхель Гонсалес, выступавший за «Реал» с 1968 по 1986 год, на протяжении 14 месяцев боролся с боковым амиотрофическим склерозом. 

Экс-вратарь 8 раз выигрывал со «сливочными» чемпионат Испании, 5 раз становился обладателем Кубка страны и 2 раза завоевывал Кубок УЕФА. На его счету также 18 матчей за сборную Испании.                                                                             
По окончании профессиональный карьеры Мигель Анхель работал делегатом основной команды «Реала» и был тренером вратарей.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид

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