Глеб: «Барселона» больше не входит в список лучших команд мира»

Экс-футболист сборной Беларуси и лондонского «Арсенала» Александр Глеб оценил нынешний уровень каталонской «Барселоны».

«Наверное, «Барселона» больше не входит в список лучших команд мира. По крайней мере, не является клубом, который претендует на победу в Лиге чемпионов», - поделился мнением Александр в интервью журналисту «Чемпионата».

После 23 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 50 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В плей-офф Лиги чемпионов подопечным Хави Эрнандеса предстоит встреча с «Наполи».

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