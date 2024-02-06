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Чемпионат Испании. Ла Лига

Глеб: «Барселона» больше не входит в список лучших команд мира»

06 Февраля 2024 • 14:26 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной Беларуси и лондонского «Арсенала» Александр Глеб оценил нынешний уровень каталонской «Барселоны».

«Наверное, «Барселона» больше не входит в список лучших команд мира. По крайней мере, не является клубом, который претендует на победу в Лиге чемпионов», - поделился мнением Александр в интервью журналисту «Чемпионата».

После 23 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 50 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В плей-офф Лиги чемпионов подопечным Хави Эрнандеса предстоит встреча с «Наполи».

«Барселона» выбрала нового главного тренера

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Барселона Александр Глеб
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Комментарии (1) Все комментарии
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pol-black
06 Февраля 2024 в 15:30
не претендует. но всякое случается.
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