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Чемпионат Испании. Ла Лига

Деку хочет продлить контракт с де Йонгом до конца сезона

06 Февраля 2024 • 14:00 Комментировать
Барселона
...
Гранада
11.02 23:00

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку поставил перед собой цель переподписать контракт с полузащитником Френки де Йонгом до конца сезона. Как сообщает издание Sport, если нидерландец откажется продлевать соглашение на условиях «Барселоны», клуб всерьёз задумается о его продаже.

Напомним, в настоящий момент де Йонг является самым высокооплачиваемым футболистом каталонского клуба. Полузащитник зарабатывает 35,5 миллионов евро в год, что очень сильно бьёт по бюджету «Барселоны» в условиях финансового кризиса.

Полтора года назад де Йонга могли продать в «Манчестер Юнайтед» или «Челси», но хавбек отказался от перехода.

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