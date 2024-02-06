Мбаппе выбрал район, где будет жить в Мадриде

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе постепенно готовится к переезду в мадридский «Реал». Как сообщил инсайдер Хаунфе Санса, игрок начал ремонт в своем нынешнем жилье, в которое после его отъезда заселится другой футболист парижского гранда.

Журналист отметил, что Килиан уже выбрал район, где будет подыскивать жилье в столице Испании. Он воспользовался советом своих знакомых, ныне проживающих в Мадриде.

Мбаппе перейдет в «королевский» клуб после окончания нынешнего сезона. Игрок достанется «Реалу» бесплатно, поскольку контракт нападающего с «ПСЖ» истекает грядущим летом.

«Реал» и Мбаппе отменили объявление трансфера