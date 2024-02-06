«Реал» и Мбаппе отменили объявление трансфера

Мадридский «Реал» и нападающий Килиан Мбаппе приняли решение не объявлять о согласовании трансфера до конца текущего сезона. Об этом сообщается в материале El Debate.

Стороны хотят дождаться завершения национальных чемпионатов и еврокубков, после чего официально сообщат о сделке. «Реал» и Мбаппе хотят обойти критику со стороны французских болельщиков в свой адрес. Мадридцы таким образом решили проявить уважение к «ПСЖ».

Мбаппе присоединится к «королевскому» клубу по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента. 25-летний нападающий подпишет со «сливочными» долгосрочный контракт.

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