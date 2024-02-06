«Барселона» приняла решение о расставании с двумя игроками в конце сезона

Каталонская «Барселона» по окончании нынешнего сезона расстанется как минимум с двумя футболистами. Как сообщает издание Sport, «сине-гранатовых» покинут левый защитник Маркос Алонсо и полузащитник Серхи Роберто, который является капитаном команды.

Отметим, что Алонсо и Роберто покинут «Барселону» по той причине, что у них заканчиваются контракт в конце сезона. Руководство не видит причин, по которым Маркос и Серхи заслуживают новое соглашение. По этой причине клуб принял решение расстаться с этими футболистами.

Напомним, Роберто выступает за «Барселону» всю карьеру. Алонсо же перебрался в команду летом 2022 года из «Челси».