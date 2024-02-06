Гути: «Хави проще сказать, что «Реалу» подсуживают, чем признать низкий уровень «Барселоны»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути поделился мнением о работе Хави Эрнандеса на посту главного тренера каталонской «Барселоны».

«Критика Хави в адрес судей? Думаю, ему так легче скрывать неудачные моменты в игре команды. Ему проще сказать, что арбитры подсуживают «Реалу», нежели признать то, что «Барса» играет на низком уровне. Я никогда не слышал, чтобы наставник сказал: «Сегодня нам помогли, мы не должны были победить», - передает слова Гути El Chiringuito.

Недавно Эрнандес сообщил о том, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по завершении текущего сезона.

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