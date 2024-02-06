«Барселона» определилась, кого назначит тренером, если не удастся пригласить опытного топ-специалиста

Каталонская «Барселона» имеет запасной вариант на тот случай, если руководству не удастся заполучить опытного топ-тренера. По информации от издания Sport, если клуб не сможет пригласить желаемого наставника, новым коучем «сине-гранатовых» станет бывший игрок команды Рафа Маркес.

Напомним, Маркес с 2022 года возглавляет резервную команду «Барселоны» и вполне неплохо справляется со своими обязанностями. 44-летний специалист ранее отыграл 7 лет за «сине-гранатовых» в качестве футболиста. За этот срок мексиканец выиграл 4 чемпионата Испании и 2 Лиги чемпионов.

«Барселона» в первую очередь хотела бы назначить на пост главного тренера Юргена Клоппа, который летом покинет «Ливерпуль».