«Барселона» имеет план «Б», если не договорится со звёздным тренером

Каталонская «Барселона» имеет вариант «Б» на случай срыва приглашения в команду именитого специалиста. Нынешний главный тренер Хави Эрнандес покинет клуб по завершении текущего сезона.

Как стало известно журналистам Sport.es, если «сине-гранатовые» не смогут договориться со звездным тренером, то команду временно возглавит Рафаэль Маркес.

Ранее появилась информация, что руководство «Барселоны» выбрало нового главного тренера. Им должен стать экс-наставник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик. В настоящий момент он находится в статусе безработного.

«Барселона» выбрала нового главного тренера