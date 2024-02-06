Ямаль подписал крупный контракт с «Адидас»

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль стал лицом одного из самых крупных спортивных брендов. По информации от издания Sport, 16-летний футболист подписал контракт с компанией «Адидас», которая пообещала Ламину не только большие деньги, а и статус одного из самых главных амбассадоров в будущем.

Источник сообщает, что футболист уже записал видеообращение, где анонсирует своё партнёрство с «Адидас». Отметим, что официального подтверждения со стороны немецкой компании ещё не было.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Ямаль отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.