Ямаль за год вырос на 10 сантиметров

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль за последний календарный год заметно прибавил в росте. По сообщением от испанского издания Relevo, футболист «сине-гранатовых» вырос на 10 сантиметров.

Если верить немецкому порталу «Трансфермаркт», в настоящее время рост 16-летнего Ямаля составляет 178 сантиметров.

В нынешнем сезоне Ламин стал одним из главных открытий в европейском футболе. Ямаль успел не только дебютировать за сборную Испании, а и отличиться за «красную фурию» двумя голами в отборе к чемпионате Европы.

Что касается выступлений за «Барселону», на счету Ламина два гола и пять результативных передач в этом сезоне во всех турнирах.