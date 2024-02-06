Лапорт может уйти из команды Роналду в испанский клуб

Центральный защитник Эмерик Лапорт, ныне выступающий в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср», хотел бы вернуться на родину. По сообщениям Todofichajes, игрока может подписать «Атлетик» Бильбао.

Саудовская сторона готова отпустить 29-летнего футболиста в аренду с правом последующего выкупа за 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что Лапорт является воспитанником академии «Атлетика». За баскскую команду Эмерик выступал с 2011 по 2018 год. Затем он на протяжении пяти лет защищал цвета английского «Манчестер Сити». В сборной Испании футболист сыграл 26 матчей и отметился одним голом.