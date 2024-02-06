«Барселона» выбрала нового главного тренера

В каталонской «Барселоне» определились с преемником Хави Эрнандеса на посту главного тренера команды. Как стало известно Todofichajes, среди претендентов было отдано предпочтение Хансу-Дитеру Флику, кандидатуру которого лоббировал президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

Ожидается, что немецкий специалист возглавит команду по завершении текущего сезона. При этом не исключается назначение Флика и раньше, если «Барселона» продолжит показывать неудачные результаты.

Флик известен по работе в мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Германии, которую покинул в сентябре прошлого года.

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