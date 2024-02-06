Деку хочет, чтобы «Барселона» как можно скорее определилась с новым тренером

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку хочет, чтобы клуб как можно скорее определился с новым тренером. Напомним, действующий наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес уже объявил о том, что покинет команду в конце сезона.

Ранее среди кандидатов на пост нового тренера «Барселоны» назывались такие специалисты, как Ханс-Дитер Флик, Мичел, Микель Артета и Юрген Клопп, который в следующем сезоне намерен взять паузу на отдых.

Напомним, сейчас «Барселона» отстаёт от лидера чемпионата Испании на 8 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Скоро команда сыграет первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи».