«Реал» недоволен требованием Мбаппе - раскрыты детали

Мадридский «Реал» недоволен условием потенциального новичка команды Килиана Мбаппе. Как сообщает El Debate, 25-летний нападающий хочет сыграть за сборную Франции на Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.

В «королевском» клубе не хотят, чтобы звездный форвард получил дополнительную нагрузку перед стартом сезона-2024/2025. При этом руководство «сливочных» не собирается запрещать Мбаппе участвовать в турнире. Соревнования пройдут с 24 июля по 10 августа.

Ранее сообщалось, что Килиан перейдет в мадридский гранд грядущим летом на правах свободного агента.

Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе