Рекордные трансферы «Реала» Мадрид: Мбаппе будет вне списка

Всё больше авторитетных изданий утверждают, что переход Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» – это законченная история. Осталось решить вопрос с заработной платой. Француз требует 50 млн евро за сезон, «Реал» готов предложить половину и увеличить эту сумму впоследствии до 35 млн евро. Учитывая, что автор хет-трика в финале чемпионата мира – 2022 перейдёт в стан «сливочных» бесплатно, президент «Реала» Флорентино Перес наверняка найдёт способы и средства для того, чтобы уладить этот вопрос. Звёзды мирового футбола приходили в мадридский клуб зачастую за очень большие деньги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых дорогих покупках мадридского «Реала».
Невероятный Зидан
77,5 млн евро впечатляют и сегодня, а уж в сезоне-2001/2002 они выглядели просто космически! Переход Зидана в мадридский «Реал» до сих пор держится в топ-7 входящих трансферов клуба, хотя прошло уже более 20 лет. Да и сам Зидан принёс трофеи «сливочным» уже в качестве главного тренера. За год до перехода француза в мадридский клуб случился скандальный трансфер Луиша Фигу (60 млн евро – 10-е место в истории трансферов «Реала»). Перес не жалел финансовых средств, скупая последовательно по паре звёзд мирового футбола за сезон. Сегодня они достаются бесплатно. Правда, не всегда.
Соотечественник Мбаппе
24-летний Орельен Тчуамени провёл за национальную сборную Франции 29 матчей, большую часть из которых он выходил на поле вместе с Мбаппе – вероятно, будущим одноклубником. 88 млн евро и пятую строчку по сумме компенсаций всех времён Тчуамени начал оправдывать с первого сезона. В текущем розыгрыше Ла Лиги Орельен не так убедителен: два гола в 17 матчах при 57% игры в основе и 56% проведённого времени на поле.
Криштиану Роналду – четвёртый
Лето 2009 года выдалось для мадридского «Реала» невероятно жарким. Клуб потратил на всех новобранцев 258 млн евро, львиная доля из которых ушла на четверых: Хаби Алонсо, Карима Бензема, Каку и, конечно, Криштиану Роналду. Причём только за Роналду было уплачено 94 млн евро, но он отработал их сполна: 15 различных чемпионских титулов, из которых четыре победы в Лиге чемпионов. Вместе с португальцем завоёвывал трофеи и третий номер в списке самых дорогих покупок мадридского «Реала» Гарет Бэйл. 101 млн евро был уплачен 1 сентября 2013 года за игрока сборной Уэльса не зря. В стане «королевского» клуба Бэйл провёл девять лет и выиграл вместе с ним 16 трофеев! На сколько Бэйл внёс свой вклад в победы мадридского клуба решать вам.
Новая звезда
Как знал и летом 2023 года, ведь 103 млн евро за Джуда Беллингема могут позволить «Реалу» завоевать не меньшее количество трофеев, нежели в эпоху Роналду. Англичанин начал с места в карьер, но несколько притормозил в последних турах. И всё равно его 18 мячей в 28 матчах во всех турнирах впечатляют. Уже сегодня Беллингем, чей трансфер является вторым в истории мадридского клуба, имеет трансферную стоимость в размере 180 млн евро.
Выброшенные деньги
В этой истории жалко всех. «Реал» потерял огромную сумму (115 млн евро), Эден Азар не нашёл себя в «королевском» клубе и завершил карьеру в возрасте 32 лет. За четыре сезона в «Реале» Азар – самое дорогое в истории приобретение «сливочных» – провёл на поле всего 76 матчей. Для сравнения, в своём лучшем сезоне (2011/2012) Криштиану Роналду отыграл за «Реал» в 64 поединках. Хочется верить, что переход Мбаппе не обернётся для «Реала» и самого игрока подобной трагедией.
Рекордные входящие трансферы мадридского «Реала»
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|Эден Азар
|«Челси»
|115
|2019/2020
|Джуд Беллингем
|«Боруссия» Дортмунд
|103
|2023/2024
|Гарет Бэйл
|«Тоттенхэм»
|101
|2013/2014
|Криштиану Роналду
|«Манчестер Юнайтед»
|94
|2009/2010
|Орельен Тчуамени
|«Монако»
|88
|2022/2023
|Зинедин Зидан
|«Ювентус»
|77,5
|2001/2002
Константин Лицин
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