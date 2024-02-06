Иско обратился с просьбой к звезде «Реала»

Экс-футболист мадридского «Реала», а ныне представитель севильского «Бетиса» Иско обратился в социальных сетях к бывшему одноклубнику Тони Кроосу.

«Тони, пожалуйста, не завершай карьеру. Дай нам еще возможность насладиться твоей игрой два-три года», - говорится в публикации испанца.

Иско и Кроос вместе выступали за «королевский» клуб с 2014 по 2022 год.

Срок действующего контракта между Тони и «Реалом» истекает по окончании нынешнего сезона. В текущем розыгрыше чемпионата Испании 34-летний немец провел 22 матча, в которых записал на свой счет один забитый мяч и семь результативных передач.