Полузащитника сборной Португалии будут судить за изнасилование

Хавбек сборной Португалии и севильского «Бетиса» Вилльям Карвалью предстанет перед судом по делу об изнасиловании. Об этом рапортуют журналисты OK Daily.

Как сообщает источник, летом прошлого года португалец пригласил в свой гостиничный номер девушку, где склонил ее к употреблению запрещенных веществ и половому акту. Если Карвалью не явится на предстоящее заседание, то на него наложат санкцию в виде задержания.

Вилльям защищает цвета «Бетиса» с 2018 года. В общей сложности полузащитник принял участие в 195 матчах за севильскую команду, в которых отметился десятью забитыми мячами и 15 голевыми передачами.