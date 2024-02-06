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«Реал» выбрал нового защитника - цена 60 миллионов евро

06 Февраля 2024 • 08:41 Комментировать

Мадридский «Реал» определился с потенциальным новичком в оборонительную линию. По сообщениям журналистов газеты Marca, в сфере интересов «королевского» клуба находится защитник французского «Лилля» Лени Йоро.

«Сливочные» рассчитывают оформить переход игрока в следующее трансферное окно. Йоро рассматривается в качестве альтернативы Начо Фернандесу, будущее которого пока не определено. «Лилль», в свою очередь, требует за футболиста 60 миллионов евро компенсации.

В текущем сезоне чемпионата Франции Лени принял участие в 19 поединках, в которых забил два гола и получил три желтые карточки.

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Реал Мадрид Лилль трансферы футбола - лето 2024 Лени Йоро ещё теги
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