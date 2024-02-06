Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения

Криштиану Роналду в понедельник исполнилось 39 лет. «Аль-Наср» и почти все бывшие клубы поздравили звёздного форварда с праздником. Исключением стал мадридский «Реал», за который Роналду выступал в 2009-2018 годах.

«Реал» по какой-то причине не стал размещать на своих страничках в социальных сетях поздравление Роналду. Что интересно, в течение дня фанаты активно призывали мадридский клуб поздравить Криштиану, чей вклад в успехи «сливочных» был огромным. В комментариях к другим публикациям болельщики буквально требовали уважить Роналду. Тем не менее, «Реал» проигнорировал звёздного португальца.

Выступая за «Реал», Роналду выиграл множество трофеев, в частности четыре трофея Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что даже «Манчестер Юнайтед» поздравил Криштиану, хотя расставание «красных дьяволов» с португальцем получилось далеко не самым красивым. Незадолго до ухода Роналду дал резонансное интервью, в котором раскритиковал клуб.

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