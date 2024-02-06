Дубль Эн-Несири в ворота «Райо Вальекано» позволил «Севилье» прервать безвыигрышную серию

Представители нижней трети таблицы чемпионата Испании, «Райо Вальекано» и «Севилья», провели матч 23-го тура. Хозяева имели перевес во всех компонентах игры, но ничего не добились. На 19-й минуте после неважной игры Аридане Эрнандеса Юссеф Эн-Несири отправил мяч в сетку ударом из-за штрафной. Соперник довольно быстро отыгрался, у чужих ворот прицельно пробил Иси Паласон. Эн-Несири имел еще момент, но на сей раз голкипер выручил. И все же форвард отличился на 45-й минуте - 1:2. Быстрый выпад гостей, и Лукас Окампос стрельнул в штангу.

«Севилья» победила в первый раз с середины декабря и отдалилась от зоны вылета на три очка, соперник делит 13-е место.Протокол игры