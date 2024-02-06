Дубль Эн-Несири в ворота «Райо Вальекано» позволил «Севилье» прервать безвыигрышную серию

Представители нижней трети таблицы чемпионата Испании, «Райо Вальекано» и «Севилья», провели матч 23-го тура. Хозяева имели перевес во всех компонентах игры, но ничего не добились. На 19-й минуте после неважной игры Аридане Эрнандеса Юссеф Эн-Несири отправил мяч в сетку ударом из-за штрафной. Соперник довольно быстро отыгрался, у чужих ворот прицельно пробил Иси Паласон. Эн-Несири имел еще момент, но на сей раз голкипер выручил. И все же форвард отличился на 45-й минуте - 1:2. Быстрый выпад гостей, и Лукас Окампос стрельнул в штангу.
«Севилья» победила в первый раз с середины декабря и отдалилась от зоны вылета на три очка, соперник делит 13-е место.Протокол игры
|19'Эн-Несири Юссеф (0:1)
|(1:1) Паласон Иси29'
|45'Эн-Несири Юссеф (1:2)
Димитриевски Столе•Балью Иван87' (Де Фрутос Хорхе (87') •Эрнандес Аридане•Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо87' (Нтекья Ранди (87') •Паласон Иси•Лопес Унаи73' (Креспо Мигель (73') • 90'Валентин Оскар•Чаваррия Пеп65' (Трехо Оскар (65') •Камелло Серхио65' (Рауль де Томас (65') •Гарсия Альваро Ривера
Нюланд Эрьян•Баде Луак•Маркан Маркос•Акунья Маркос 45'54' (Ормиго Диего (54') •Навас Хесус77' (Хуанлу Санчес (77') •Окампос Лукас•Соу Джибрил54' (Торрес Оливер (54') •Агум Люсьен82' (Межбри Ханнибал (82') • 86'Сумаре Бубакари•Эн-Несири Юссеф•Берналь Исаак Ромеро 37'76' (Педроса Адриа (76')
05 февраля. Стадион "Кампо де Вальекас".
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