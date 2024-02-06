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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дубль Эн-Несири в ворота «Райо Вальекано» позволил «Севилье» прервать безвыигрышную серию

06 Февраля 2024 • 00:59 Комментировать
Райо Вальекано
1:2
Севилья
окончен

Представители нижней трети таблицы чемпионата Испании, «Райо Вальекано» и «Севилья», провели матч 23-го тура. Хозяева имели перевес во всех компонентах игры, но ничего не добились. На 19-й минуте после неважной игры Аридане Эрнандеса Юссеф Эн-Несири отправил мяч в сетку ударом из-за штрафной. Соперник довольно быстро отыгрался, у чужих ворот прицельно пробил Иси Паласон. Эн-Несири имел еще момент, но на сей раз голкипер выручил. И все же форвард отличился на 45-й минуте - 1:2. Быстрый выпад гостей, и Лукас Окампос стрельнул в штангу.

«Севилья» победила в первый раз с середины декабря и отдалилась от зоны вылета на три очка, соперник делит 13-е место.Протокол игры

 
Райо Вальекано1:2Севилья
  19'Эн-Несири Юссеф (0:1)
(1:1) Паласон Иси29'  
  45'Эн-Несири Юссеф (1:2)
Димитриевски СтолеБалью Иван 87' (Де Фрутос Хорхе ( 87') Эрнандес АриданеЛежён ФлорьянЭспино Альфонсо 87' (Нтекья Ранди ( 87') Паласон ИсиЛопес Унаи 73' (Креспо Мигель ( 73'  90') Валентин ОскарЧаваррия Пеп 65' (Трехо Оскар ( 65') Камелло Серхио 65' (Рауль де Томас ( 65') Гарсия Альваро Ривера
Запасные: Паскуаль МартинМумин АбдулПерес КикеКарденас ДаниФалькао РадамельСисс ПатеРатиу Андрей
Нюланд ЭрьянБаде ЛуакМаркан МаркосАкунья Маркос  45' 54' (Ормиго Диего ( 54') Навас Хесус 77' (Хуанлу Санчес ( 77') Окампос ЛукасСоу Джибрил 54' (Торрес Оливер ( 54') Агум Люсьен 82' (Межбри Ханнибал ( 82'  86') Сумаре БубакариЭн-Несири ЮссефБерналь Исаак Ромеро  37' 76' (Педроса Адриа ( 76')
Запасные: Дмитрович МаркоФлорес АльбертоStanis Idumbo-MuzamboБенавидес ДариоЯнузай АднанХордан ХоанМир Рафа
05 февраля. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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