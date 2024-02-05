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​Раскрыта возможная зарплата Мбаппе в «Реале» и другие условия

05 Февраля 2024 • 22:24 Комментировать

Судя по всему, летом Килиан Мбаппе пополнит состав «Реала». На страницах El Debate вышел обширный материал о вероятном трансфере французского футболиста в мадридский клуб. В этом материале раскрываются условия контракта, который может подписать 25-летний форвард.

Ожидается, что контракт Мбаппе с «Реалом» будет рассчитан на шесть лет – до конца сезона 2029/2030. Заработная плата француза составит 60 миллионов евро за сезон. Если вычесть налоги, то Килиан будет получать 32 миллиона евро в год.

Кроме того, Мбаппе за одно лишь подписание контракта с «Реалом» получит бонус в 100 миллионов евро.

Мбаппе будет принадлежать 60% его имиджевых прав, а клубу – 40%. Это важный шаг со стороны «Реала», ведь обычно «сливочные» распределяют имиджевые права «50 на 50». Отмечается, что уже за первый сезон «Реал» сможет заработать более 165 миллионов евро за счёт имиджевых прав Килиана.

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