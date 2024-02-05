Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро

Летом состав «Реала» пополнит молодой нападающий Эндрик. Кроме того, с высокой долей вероятности «сливочные» подпишут Килиана Мбаппе. Приход этих двух игроков наверняка негативно отразится на положении Родриго.

Как сообщает TodoFichajes, «Реал» может расстаться с Родриго в летнее трансферное окно. Отмечается, что продажа бразильца, не демонстрирующего стабильно высокого уровня игры, поможет улучшить финансовое положение мадридского клуба.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 23-летнего Родриго в 100 миллионов евро. Интерес к бразильцу проявляют «ПСЖ» и клубы Английской премьер-лиги.